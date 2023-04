Il prestito all'Empoli sta dando i frutti sperati. E Max Allegri lo tiene in grande considerazione. Però una decisione su Koni de Winter ancora non è stata presa in casa Juve, tra possibile conferma alla corte di Max e una cessione che possa garantire una discreta plusvalenza. Si sono fatti sotto infatti Monza e Sassuolo su di lui, senza dimenticare quell'Ajax che da tempo vorrebbe puntare su di lui.