L’ultima stagione in Francia con la maglia del Lione ha ridato consapevolezza e fiducia a De Sciglio.. Proprio l’addio del tecnico ex Roma e la limitata disponibilità economica del club francese hanno portato a un addio che non sembrava così scontato fino a qualche mese fa.Ora il futuro di De Sciglio è ancora tutto da scrivere.. La Juventus sembra non puntare con forza sull’esterno classe 1992 e vorrebbeda un’eventuale cessione. Al momento, però, non scontata perché Massimiliano Allegri conosce bene Mattia e non gli dispiacerebbe averlo in rosa nella prossima stagione. La situazione è fluida e in evoluzione ma con un possibile epilogo a sorpresa.