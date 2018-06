La bottega della Juventus è pronta ad aprire per l'Eintracht Francoforte. Si parla del futuro di Stefano Sturaro e Alberto Cerri. Il centrocampista è in uscita, dopo essere finito a margini nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri, mentre il giovane attaccante vuole acquisire ulteriore esperienza dopo una fantastica stagione in Serie B al Perugia. La pista che porta in Bundesliga è vivissima, ma occhio alle richieste bianconere: 20 milioni di euro per Sturaro, 12 per Cerri, per il quale potrebbe essere inserita una clausola di recompra.