Anche la Juve in corsa per Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina ha convinto anche in Nazionale, ma la Juve non aveva dubbi: è uno dei migliori prospetti d’Italia. E sarà tra i più grandi del panorama italiano ed europeo. E sulle tracce di Chiesa ci sono ormai tutti i big team italiani: in primis la Roma, che ha offerto El Shaarawy più 40 milioni alla Fiorentina. Nulla, non s'ha da fare: neanche col Napoli e i suoi 50 milioni più Rog. E la Juve? Per ora sta alla finestra: dopo l'affare Bernardeschi dello scorso anno, non è da escludere un altro affondo bianconero.