Mancano solo 5 giorni a quel fatidico 19 aprile che potrebbe stravolgere, nuovamente, il nostro campionato. Ili si pronuncerà sul ricorso presentato dalla Juventus sulla penalizzazione di 15 punti in classifica imposta dallaper il "" e da lì in poi si partirà con le tesi difensive da elaborare in vista del secondo filone d'inchiesta, quello su "" e "" per cui il procuratore Giuseppeha comunicato in questi giorni al club la chiusura dei lavori. Tanto verterà sull'ormai celebre articolo 4, quello della "", ma l'ipotesi patteggiamento è già in parte in atto.L'asse temporale è un assist al club e ai suoi legali che potranno quindi aspettare l'esito del ricorso sulle plusvalenze prima di presentare (15 giorni di tempo sono scattati da mercoledì scorso) le proprie memorie difensive. Per questo il 19 aprile sarà fondamentale, riporta il Corriere dello Sport,perché conterrebbe del tutto i danni chiudendo i discorsi entro la fine di questa stagione.e va ricercato fra le pieghe delle notifiche presentate da Chiné cheUn salasso evitato che per molti è stato interpretato come un segnale di mediazione già in atto. C'è però di più, e qui entrano in gioco nuovamente le scrittrue private contestate al club. Secondo la Gazzetta in quelle stesse scritture, un dettaglio potrebbe aiutare gli avvocati bianconeri ed è la dicitura: ". Una base di partenza per una battaglia legale più dura rispetto all'idea di un patteggiamento. Dimostrare l'articolo 4 potrebbe non essere semplice per Chiné se dal 19 aprile non dovesse uscire una sentenza mediatoria.