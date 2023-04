Il campo da una parte, le aule dei tribunali sportivi e giudiziari dall'altra. La stagione dellaè ancora una volta di più divisa su più fronti e presto, entro 15 giorni, arriverà la notifica da parteI dirigenti bianconeri attendono solo l'avviso di chiusura indagini da parte dele in cui, secondo Repubblica, saranno inseriti soltanto alcuni dei temi trattati dall'inchiesta prisma.di molti dei calciatori coinvolti e alcuni pagamenti a loro favore. Dalle carte dell'inchiesta Prisma emerge, ad esempio un'intercettazione dell'allora CFO Bertola sul ruolo di Davide Lippi nel rinnovo di contratto di Chiellini pagato 300mila euro in commissione per "non aver fatto niente". Nper cui si va versopoiché "forzati" alla firma. In sostanza tutto verterà, ancora una volta, soltanto sulle manovre dei dirigenti bianconeri.d'inchiesta e quindi, eventualmente, in questo secondo processo sportivo ancheChiné ha scelto dipoiché oltre alla Procura di Torino anche anell'ambito del proprio territorio (quella di Genova per Samp e Genoa ad esempio, o quella di Cagliari per la società sarda). Solo in un secondo momento, e se arriverà ulteriore materiale probatorio, allargherà il giro di indagini alle altre società.Una volta ricevuti i deferimenti, le vie legali percorribili, e quindi le tipologie di memorie difensive,e saranno da elaborare entro i 15 giorni successivi alla notifica di chiusua indagini.applicabile nell'immediato o più avanti nel tempo.che sarà fissata entro 10 giorni dalla ricezione delle memorie difensive. In sostanza, si scavallerà quasi sicuramente nel mese di maggio per poter poi concludere il primo e secondo grado di giudizio entro la fine della stagione sportiva.La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul -15 in classifica previsto ile l'udienza preliminare dell'Inchiesta Prisma della Procura di Torino sulla "competenza territoriale" prevista per il. Per un percorso giudiziario che si prospetta bollente.