La Juve continua a pensare a un attaccante per la prossima stagione. Diversi i profili studiati dal CFO bianconero Fabio Paratici per sostituire Gonzalo Higuain, che con ogni probabilità lascerà la Juve al termine della stagione. Secondo quanto riferito da Tuttosport i primi due nomi sul taccuino di Paratici restano Arkadiusz Milik, punta del Napoli, e Edin Dzeko, attaccante della Roma. Per il bosniaco sono partiti i contatti con la Roma, mentre per MIlik va convinto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.