Gonzalopuò lasciare la Juventus. L'attaccante argentino ha un costo che si aggira attorno ai 60/70 milioni di euro visto che a bilancio l'ex attaccante del Napoli ha un impatto di 63 milioni di euro. Dopo due anni in bianconero, però, il Pipita potrebbe lasciare e ad oggi ci sono due opzioni per il futuro. Una porta direttamente a Londra, sponda Chelsea, dove il suo mentore Maurizio Sarri farebbe carte false per riaverlo in squadra. L'altra opzione è invece l'Inter visto che anche in queste ore stanno andando avanti le trattative per imbastire uno scambio tra lui e Mauro Icardi.