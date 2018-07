Con Daniele Rugani che può salutare la Juventus per approdare al Chelsea, i bianconeri puntano a Diego Godin. L'uruguaiano ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro per lasciare l'Atletico Madrid, club col quale è sotto contratto fino al 2019. Qualora Godin dovesse decidere di restare al Wanda Metropolitano, i bianconeri potrebbero virare su un altro calciatore colchonero: l'ex Fiorentina Stefan Savic, chiuso in biancorosso proprio da Godin e José Gimenez.