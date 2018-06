Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli hanno materialmente firmato nei giorni scorsi il rinnovo di contratto con la Juventus. L’incombenza è stata sbrigata prima di partire per le vacanze, l’ufficialità arriverà soltanto tra qualche settimana, a ferie concluse. Se per il più "giovane" Chiellini (33 anni) è arrivato un biennale, per il 37enne Barzagli l’allungamento è stato solo di un anno.