Sembra essere al capolinea l’esperienza di Gonzalo Higuain alla Juve. L’attaccante argentino, con ogni probabilità, lascerà i bianconeri al termine della stagione, in quanto non c’è accordo sul possibile rinnovo del contratto, in scadenza a giugno del 2021. Paratici già pensa al suo sostituto, intanto spuntano due piste per il futuro di Higuain. Secondo quanto riferito da Tuttosport i Los Angeles Galaxy e i DC United vorrebbero portare in MLS il Pipita.