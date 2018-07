Miralem Pjanic continua ad essere un nome caldo in chiave mercato. Il nuovo agente del bosniaco, Fali Ramadani, vorrebbe portarlo via dalla Juve che però non ha intenzione di cedere l'ex Roma per meno di 100 milioni di euro. Le squadre interessate non mancano: Barcellona, Chelsea, City e Psg hanno messo gli occhi sul calciatore ma ancora non sono arrivate offerte ufficiali. Se Pjanic, alla fine, non dovesse partire la Juve gli offrirà un ricco rinnovo di contratto da oltre 6 milioni di euro a stagione.