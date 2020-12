Le dichiarazioni sono anche d'amore (nei confronti della Juve), i toni gentili, i sorrisi sempre presenti. MaIl tema del rinnovo di contratto è sempre più d'attualità e rappresenta un nervo decisamente scoperto.Una volta di più è bene fare ordine quando mancano 18 mesi alla scadenza del contratto della Joya, tra offerta, richieste e una distanza che resiste e crea tensioni.Al termine di una trattativa iniziata prima della pandemia e proseguita dopo (dettaglio che ha un suo peso),Che al lordo delle tasse avrebbero probabilmente permesso a Dybala di rientrare in quella top 20 tra i giocatori più pagati in Europa di cui ha parlato Agnelli al Golden Boy. E al lordo delle tasse, questo ingaggio porterebbe a una spesa per il club superiore a quella necessaria per pagare l'ingaggio di De Ligt (quasi 20 contro poco più di 15).– Non è una questione di soldi, ha fatto capire Dybala dopo Genoa-Juve. In verità forse non è soltanto una questione di soldi. Ma unaPerché se il progetto capitan futuro può essere inteso come la decisione di costruire la Juve del post-Ronaldo attorno a Dybala, ecco cheIl minimo riconoscimento secondo l'entourage dell'argentino, guardando al futuro e ricordando il passato, vale a dire quell'estate 2019 in cui è stato spinto fuori dalla Juve in ogni modo senza successo. Che siano 15 milioni, di più, di meno, il nodo ingaggio è centrale sia da un punto di vista materiale che da quello simbolico.Con le parti che a inizio estate si erano date appuntamento per far ripartire la trattativa al termine del calciomercato. Solo che, per vari motivi, prima e dopo la bolla, la trattativa non è mai realmente ripartita nonostante l'obiettivo comune dovrebbe essere quello di arrivare a una conclusione il prima possibile.