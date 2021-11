Paulo Dybala è pronto a riprendersi la Juventus, il rientro è sempre più vicino. A confermarlo è stato lo stesso attaccante argentino a margine delle ATP Finals 2021: "​Domani torno ad allenarmi in gruppo", ha detto la Joya a Sky Sport.



ALLEGRI STUDIA - Recupero possibile già per la trasferta di Londra di martedì, con i bianconeri impegnati contro il Chelsea in Champions League, ma come ha ribadito Allegri a più riprese non c'è l'intenzione di correre rischi di ricaduta dopo il problema al polpaccio accusato da Dybala. E per il tecnico c'è da studiare anche come integrare l'argentino negli schemi tattici: "​Lui gioca sul centro-destra, difficilmente si sposta a sinistra. Avendo lui ci vuole un mediano con più copertura", ha dichiarato Max dopo la vittoria sul campo della Lazio.