Cristiano Ronaldo spinge Paulo Dybala al Manchester United. L'argentino è tornato ieri a Torino dopo le vacanze prolungate causa Copa America ed è pronto, oggi, a incontrare Maurizio Sarri per fare il punto della situazione. In ballo c'è lo scambio con i Red Devils: la Joya in Premier e Lukaku alla Juve. Manca solo il sì del 10 bianconero.



'DEVI ANDARE' - E Cristiano Ronaldo sta spingendo in questo senso: come rivela il DailyMail nella sua versione online, nel gruppo WhatsApp della squadra, Dybala ha chiesto consiglio nella chat di squadra, con CR7 che ha risposto scrivendo che deve unirsi al Manchester United se vuole diventare un campione. Ronaldo dice la sua, Dybala lo ascolterà?