Da un 10 all'altro. Paulo Dybala come Roberto Baggio. La Joya ha sbloccato la partita di Marassi portando in vantaggio la Juventus al minuto 48', con un destro piazzato dal limite dell'area. Per l'argentino si tratta del decimo centro stagionale. Toccata quota 115 reti in tutte le competizioni in bianconero: raggiunto Roberto Baggio.