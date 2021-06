Federico Cherubini è al lavoro anche sul fronte rinnovi per la Juventus. Il più importante è senza ombra di dubbio quello relativo al contratto di Paulo Dybala, in scadenza nel 2022.- Il semaforo verde è arrivato anche da Massimiliano Allegri che vuole puntare sulla “Joya”.la distanza non è così preoccupante ma se ne riparlerà più avanti. Ora sono state gettate le basi per la trattativa, il club bianconero non vuole perdere il sul numero 10 in questa sessione di calciomercato.