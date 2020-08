Si fa male Paulo Dybala. Entrato al 70esimo per prendere il posto di Federico Bernardeschi e dare una mano alla Juventus sopra 2-1 col Lione, un risultato che non bastava per la qualificazione, è uscito all'84esimo per lasciare spazio al giovane Olivieri. Infortunatosi nel match contro la Sampdoria muscolarmente, è andato in panchina oggi, ma la sua partita è durata pochissimi minuti.



Infortunio all'adduttore che si è riproposto dopo un tentativo di tiro da fuori andato lontano dalla porta. Un nuovo ko muscolare, quindi, per la Joya, che ha iniziato a zoppicare subito dopo la conclusione verso la porta di Lopes. Ko e nuovo stop. E Champions finita.