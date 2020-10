Si va verso un altro forfait. La stagione di Paulo Dybala è iniziata in salita, in rincorsa sui compagni dopo i problemi muscolari che l'hanno limitato ed escluso nel finale della scorsa stagione, ma non solo. Smaltite le problematiche fisiche, infatti, la Joya è stata colpita da una forte gastroenterite che l'ha costretto a saltare tutte le sfide con l'Argentina, nonostante il lungo viaggio in Sudamerica. Proprio questo avanti e indietro non ha fatto altro che debilitarlo maggiormente e, secondo Tuttosport, potrebbe anche non partire con la squadra per Crotone. Restando a Torino per un recupero totale.