C'è anche Paulotra gli elementi in isolamento dopo la positività al Covid-19 di Daniele Rugani. Ma provando a fare qualche passo indietro, nel tentativo di continuare a programmare il futuro, l'assoluto protagonista del derby d'Italia era stato proprio il numero 10 argentino, per la seconda volta in campionato contro l'Inter, per l'ennesima volta nella stagione della sua definitiva consacrazione.con la dirigenza bianconera che ha comunicato all'entourage del giocatore di voler procedere quanto prima alle discussioni per il prolungamento e la risposta positiva da parte di Dybala, determinato più che mai a consolidare il proprio ruolo in bianconero., con appuntamento fissato tra marzo e aprile: prima della sospensione di tutta l'attività sarebbe potuto essere al rientro delle nazionali il momento giusto, ora anche questo programma è destinato a cambiare.diventato nel frattempo agente Fifa a tutti gli effetti e unica persona autorizzata a curarne gli interessi in ambito sportivo.. Il terzo, economico, è rappresentato dalla volontà della società bianconera di riconoscere a Dybala un ruolo da protagonista assoluto con lae dovrebbe portare la Joya ai vertici del monte stipendi interni, eccezion fatta ovviamente per sua maestà Cristiano Ronaldo.