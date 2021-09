Ma il rinnovo, quando arriva? Ormai a questa risposta non sa più rispondere nessuno, fino alla firma e all'annuncio è inutile continuare con le previsioni. I contatti tra l'entourage di Paulo Dybala e la dirigenza della Juve proseguono, ma resiste anche la distanza e fino a quando non si raggiungerà un'intesa almeno di massima non ci sarà il prossimo incontro. Che dovrà essere decisivo. Intanto l'infortunio potrebbe per certi versi agevolare la cosa, trattenendo Dybala a Torino durante la sosta, mentre Jorge Antun spinge per tornare in Argentina.