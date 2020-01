Il primo gol è arrivato il 6 ottobre, a San Siro, contro l'Inter. Da lì è iniziata la stagione di Paulo Dybala in campionato, titolare nelle 8 delle successive 11 della Juventus, con 5 gol complessivi e 2 assist, prima spalla di Cristiano Ronaldo o Higuain, poi esterno di destra del tridente pesantissimo con il Pipita e CR7. Se sul campo le cose, col tempo, sono migliorate, a livello personale, parallelamente va avanti anche la trattativa sul rinnovo di contratto della Joya.



LE CIFRE - In scadenza al 30 giugno 2022, la Juventus vuole blindare il proprio numero 10. La trattativa va avanti da tempo, a piccoli passi ma va avanti, con la dirigenza bianconera che fa filtrare ottimismo per la definitiva fumata bianca. Le cifre e il prolungamento per il nuovo contratto sono sul tavolo: 8 milioni di euro, almeno, all'anno e prolungamento fino al 2022. C'è un solo nodo, da sciogliere.



I DIRITTI D'IMMAGINE - ​Il nodo è sempre quello inerente ai diritti d'immagine, per i quali si sono arenate anche le trattative col Manchester United e il Tottenham in estate. La società che li gestisce, infatti, ha le sue pretese, che i bianconeri devono sempre tenere in considerazione: la popolarità di Dybala è cresciuta, al pari dei contratti commerciali firmati nell'anno appena terminato. Un nodo non da poco, ma che non spaventa la Juve. Che, con fiducia, va avanti. Piano piano, ma va avanti.