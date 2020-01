E' il messaggio e la promessa di Miralem Pjanic, che inaugura così il primo post partita del 2020, in una gara vinta 4-0 contro il Cagliari. La Juve più continua della stagione, per parola di Sarri, ha strapazzato i rossoblu grazie alla tripletta di Sarri e al gol di Higuain e si è rilanciata. Pjanic, ma anche Dybala, la connessione francese e molto altro ancora, con gli juventini in festa sui social…​