Discorsi sospesi, in attesa di tornare in campo. La trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juve è in stand-by, ma la volontà del giocatore è restare a Torino. Come riporta Tuttosport, infatti, la Joya si vede in bianconero a lungo, ben oltre la scadenza attualmente fissata nel 2022.