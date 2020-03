C'è Paulocome ospite d'onore nella trasmissione "A casa con la Juve", insieme a Tania Cagnotto. Questi i temi toccati dalla Joya su Juventus Tv.- "Noi lo facciamo con la salsiccia alla griglia!""Spostandomi di casa ho dovuto raggrupparle tutte insieme, ma non ho ancora finito. Quelle che ho postato sono solo una parte. Ne ho tante di magliette con nomi strane, tutte hanno una storia personale e speciale. Per quello mi piace collezionarle e continuerò a farle.non so quanti avranno questa maglia e quel giorno volle cambiare la maglia con me, un'emozione incredibile, sarà la storia del calcio.- "Quanto posso durare urlando gol? No, ora non ce la faccio..."- "La cosa più strana che mi è capitata quando andavo a scuola? Più che strana, brutta. Quando tornavo da scuola, mio padre mi accompagnava in bici, io ero con le "mezze ciabatte", ho messo il piede nei raggi della bici e mi aveva tagliato tutto il piede per una sciocchezza, mai più fatto"- "Nel 2011, quando Gigi esordiva alla Juve io avevo 8 anni, andavo a scuola a Laguna Larga e giocavo a calcio per strada con gli amici. Nel 2013, quando Bergoglio diventava Papa, ero a Palermo, è stato un gran bel momento per la mia famiglia, siamo molto orgogliosi di un Papa come lui.e il mio procuratore, si parlava di tutte le squadre che potevano chiamami ma io aspettavo la chiamata della Juve e non dicevo sì a nessuno, un giorno dopo pranzo mi chiama il procuratore e dicendo che dopo un'ora mi avrebbe chiamato il ds della Juve. Dopo la chiamata ho abbracciato mia mamma dicendole che non volevo nessun altro posto".- "Il più bello a Mykonos".- "L'unica cosa che posso dire è di divertirsi, come ho fatto io da bambino. A quell'età non bisogna pensare ad altro. Più avanti si può capire l'ambizione e il sacrificio per diventare professionista, ma da bambino bisogna pensare solo a divertirsi".Seguono aggiornamenti