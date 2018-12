L'attaccante della Juventus Paulo Dybala ha parlato a Sky Sport dopo il ko con lo Young Boys: "Purtroppo non abbiamo approfittato delle palle gol che abbiamo avuto nel primo tempo perché abbiamo avuto le possibilità di fare gol e penso che quello avrebbe cambiato la partita. Poi, nel secondo tempo, sul 2-0 loro si sono messi dietro per difendersi, noi abbiamo trovato due gol, però purtroppo il mio secondo è stato annullato".



Sul sorteggio per gli ottavi: "Penso che per vincere la Champions bisogna giocare con tutti, quindi non scelgo nessuna. Penso che qualsiasi di queste tre vada bene".