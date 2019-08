Il popolo di calciomercato.com si è pronunciato: Paulo Dybala non va scambiato con Romelu Lukaku. La Juventus ha trovato un accordo sia col Manchester United che con il calciatore belga (ingaggio da 9 milioni di euro), ma manca ancora il sì dell'argentino, che non sembra propenso ad accettare il trasferimento.



Nel nostro sondaggio, il 69,2% dei lettori ha detto no allo scambio col 9 dei Red Devils, con Dybala che va tenuto. Il 16,3%, invece, ha detto che l'operazione è da fare. Infine, il 14,5% dei votanti ha detto no allo scambio ma sì a una cessione del numero 10 juventino. Per i lettori di Calciomercato.com, quindi, Dybala va tenuto! A voi i commenti.