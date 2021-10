Che a questo punto si è spostata su un altro piano, molto tecnico, quasi esclusivamente tecnico, nel senso di burocratico. Dovrebbero essere rimasti i proverbiali dettagli da limare e definire, formula dei bonus, qualcosa ancora sui diritti di immagine. Ma, al netto di imprevisti che dovrebbero essere ormai clamorosi per davvero, questo tormentone si avvicina alla conclusione.Ciò che conta è però il fatto che in un modo o nell'altro, presto o tardi, la fumata bianconera possa arrivare: un momento che a questo punto sembra sempre più vicino.la questione dei diritti di immagine non è secondaria. C'è la volontà reciproca di andare avanti insieme, c'è un'intesa ormai raggiunta anche in termini economici perché ognuno ha compiuto un passo in avanti: la Juve ha alzato l'offerta a circa 8 milioni netti più bonus a crescere che nel tempo consentiranno a Dybala di sfondare il muro dei 10 milioni. Sarà lui il capitano della Juve che verrà, sarà lui (insieme a Federico Chiesa) a dover trascinare la formazione di Max Allegri in questa fase post-Ronaldo. Con un contratto nuovo di zecca, che spazzerà via la fine del 30 giugno 2022.