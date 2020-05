La Juve vuole tenersi stretta Paulo Dybala. La stella argentina va in scadenza nel 2022 ma da qualche mese erano iniziati i colloqui informali per il rinnovo, come confermato da Fabio Paratici nell'intervista odierna rilasciata a Sky Sport: "I rinnovi? Siamo in dirittura d'arrivo per quelli di Buffon e Chiellini. Anche per Paulo stiamo parlando. Adesso c'è stata questa sosta che ha interrotto le comunicazioni in tutti i sensi. Purtroppo per lui sta vivendo questa esperienza negativa e gli facciamo un grande in bocca al lupo di pronta guarigione. Però anche li la nostra volontà è che Paulo resti con noi il più a lungo possibile".