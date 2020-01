Paulo Dybala, attaccante della Juve, ha concesso un'intervista a Otro in cui ha parlato di Riquelme: "È stato uno dei miei idoli d'infanzia perché a casa mia si guardava molto calcio, mio padre era tifoso del Boca, i miei fratelli dell'Independiente e del River Plate. Tutti cercavano di portarmi a tifare la loro squadra, ma a Riquelme sono legato per come giocava, per le movenze e per la tranquillità di quel che faceva in campo. Ho sempre cercato di imitarlo".