Sarà scudetto, il nono consecutivo. Ormai manca solo la matematica. La Juve vince 2-1 contro la Lazio ed i tre punti che si porta via dall'Allianz Stadium sono un piccolo riassunto della stagione. Ancora una volta i bianconeri non danno spettacolo, si difendono in maniera ordinata, rischiano poco per 80 minuti (palo di Immobile a parte), e la vincono con la loro coppia d'oro: Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Una stagione fa sembrava non potessero giocare assieme senza un puntero che costringeva Paulo a fare il terzo incomodo e pascolare lontano dall'area. La vera novità portata da Sarri è stata proprio questa: rendere possibile la convivenza tra La Joya e CR7. Una stagione fa non fu possibile....