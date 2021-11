Finisce l'impegno con l'Argentina di Paulo Dybala. Il fastidio muscolare al polpaccio non è superato per l'attaccante della Juventus e, dopo gli ultimi esami strumentali, lo staff di Scaloni ha deciso di non contare sulla Joya per la sfida con il Brasile.



RIVALUTATO IN ITALIA - Niente Brasile quindi, Dybala tornerà come da programma a Torino nella serata di domani e, una volta in Italia, sarà rivalutato in Italia dallo staff medico della Juve per stabilire l'entità del problema: niente lesione, scongiurata dagli esami, ma occorrerà valutare l'infiammazione per capire se l'attaccante potrà essere a disposizione per il prossimo impegno dei bianconeri, sabato contro la Lazio.