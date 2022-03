L'attaccante della Juventus, Paulo Dybala, presente all'evento benefico di presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini, nel quale è stato premiato, ha parlato: "Infortuni? Adesso sto bene, sono rientrato oggi, se il mister domenica mi fa giocare un po' ci sono, voglio giocare. Spero ora di giocarle tutte".



Puntate alla Champions?

"Non facile perché il Villarreal è forte, ma giochiamo in casa e vogliamo vincere".



Credete allo scudetto?

"Dobbiamo giocare contro l'Inter a Torino e io ci credo, ci sono ancora tante partite. Ho giocato nell'era di Messi e Ronaldo? Che sfiga (ride, ndr). CR7? Quando è arrivato ero molto contento, si impara tanto dai campioni. Da Buffon, da Dani Alves, una fortuna che ti fa crescere tantissimo".



Fra tre gol supererai Baggio come gol alla Juve.

"Con qualche partita in più però... (ride, ndr). Un fenomeno, spero di conoscerlo presto e di superarlo anche. Quando sei vicino, devi provarci".



Cosa pensa di Juric?

"Ci ho lavorato a Palermo, sono stati anni incredibili quelli, non capivo bene l'italiano. Voglio ricordare però anche il presidente Zamparini. Sabatini? Mi ha sempre detto che avrebbe voluto portarmi in una sua squadra, ma non siamo riusciti a incrociarci. Peccato".