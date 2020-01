Dybala, a Otro, spiega l'idolo Riquelme: "Con il tempo mi sono legato a Riquelme. L’ho fatto per come giocava, per il modo in cui sapeva muoversi e per la tranquillità con cui faceva le cose in campo. Quando andavo ad allenarmi cercavo di imitarlo sempre: volevo fare quello che faceva lui perché è stato veramente incredibile", le sue parole.