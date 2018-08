Ahi Dybala. Per la seconda settimana consecutiva, la rifinitura della Continassa sembrerebbe portare ad un verdetto: l'esclusione di Paulo Dybala da parte di Max Allegri. La formazione provata e riprovata oggi in allenamento, infatti, parla di una Juve sulla falsa riga di quella che ha affrontato e battuto la Lazio. Più solida, più concreta, di quella che all'esordio ha vinto sulle montagne russe contro il Chievo. Sulla base di un 4-3-3 dove in questo momento non sembra esserci spazio per Dybala. La Juve “anti-Parma” dovrebbe essere di fatto la stessa di sabato scorso, con il doppio ballottaggio sulla fascia destra Cuadrado-Cancelo e Douglas Costa-Bernardeschi, con il portoghese e l'azzurro in vantaggio. A meno che la notte non porti il consiglio di stravolgere tutto e riproporre il 4-2-3-1 con Dybala dietro Cristiano Ronaldo, in questo momento più a suo agio al fianco di Mario Mandzukic. Tempo al tempo, domani il verdetto di Allegri. Ma in questo momento la sentenza più probabile sembra quella di un Dybala di nuovo in panchina.



PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.