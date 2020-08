Lavori in corso. La nuova Juventus di Pirlo è ancora un cantiere aperto, specialmente in attacco. Dove si cerca un nuovo centravanti in grado di prendere il posto di Gonzalo Higuain, messo sul mercato. L'argentino classe 1987 ha ancora un anno di contratto (scadenza a giugno 2021) e guadagna 7,5 milioni di euro netti a stagione.

Uno dei principali candidati a rimpiazzarlo è Edin Dzeko. Il bosniaco ha un anno in più d'età (classe 1986), ma un anno in meno di contratto (scadenza a giugno 2022) e percepisce un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione più un altro milione di bonus.



Nell'ultimo campionato di Serie A, Dzeko ha segnato il doppio del Pipita: 16 gol a 8, anche grazie ai quasi mille minuti giocati in più. Stesso discorso per gli assist (7-4), il bosniaco primeggia anche per respinte difensive e falli subiti. Invece Higuain vanta numeri migliori nella precisione dei passaggi.

La Roma può sacrificare Dzeko, specialmente se dovesse prendere Milik dal Napoli in cambio di Under, ma la Juve dovrà fare i conti con l'Inter di Conte, che lo voleva insieme a Lukaku già la scorsa estate.