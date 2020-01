Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, dice la sua, in conferenza stampa, sul futuro di Edinson Cavani, in scadenza coi parigini e accostato con forza all'Atletico, e Leandro Paredes, obiettivo della Juve: "E' stato difficile per Cavani, è stato infortunato diverse volte e questo gli ha fatto perdere il ritmo. E nel frattempo, gli altri sono andati bene. E' qui ed è di buon umore, ho molta fiducia in lui e in Paredes. Credo che resteranno tutti e due".