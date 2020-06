. L'accordo tra le società c'è da mesi, così come quello tra il bosniaco e il club catalano: decisivo, per sbloccare l'operazione, è stato il sì del brasiliano arrivato nei giorni scorsi dopo settimane di tira-e-molla.. Dopo gli autografi dei contratti, infatti, i giocatori resteranno nelle vecchie squadre per altri due mesi. Occorre risolvere, dunque, gli ultimi nodi relativi a eventuali infortuni.Sfumature, tuttavia, di un accordo solido e totale.. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,Arthur, al contrario, è convocato per l'impegno del Barcellona, di scena questo pomeriggio alle 17 sul campo del Celta Vigo.Accordo chiuso nella giornata di giovedì: decisiva l'offerta al rialzo della Juve, che ha proposto al brasiliano un ingaggio tra i 5 e i 5,5 milioni di euro netti a stagione. Tra parte fissa e bonus, la Juve valuta Pjanic 60-65 milioni, mentre Arthur toccherà quota 75 milioni. Previsto, dunque, anche un indennizzo economico di 10 milioni di euro.