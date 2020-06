Fabio, CFO della, parla nell’immediata vigilia della sfida tra i bianconeri e il"Non dimentichiamoci che è al suo primo anno in Italia ed è sempre un anno particolare. Addirittura, all’inizio dell’anno ho sentito tanti rumors anche su De Ligt, che è stato il miglior difensore della Champions League a 19 anni e siamo riusciti a metterlo in discussione, mentre adesso leggo, sento, altre opinioni. Detto questo, Rabiot è arrivato dopo sei mesi, sette mesi di inattività al Paris Saint-Germain. Oltre al primo anno, ha avuto l’handicap della preparazione fisica, cioè di mettersi a pari dopo un po di tempo senza giocare partite ufficiali. Detto questo, è un grande giocatore, lo ha già dimostrato, penso l’abbia dimostrato in parte anche a Bologna, l’abbia dimostrato in tante partite nella Juve. Poi, i giudizi, logicamente ognuno ha le sue opinioni e sono rispettabilissime,"Diciamo che viviamo in un mondo molto veloce, il calcio è ancora più veloce. Giochiamo la domenica, un giocatore segna una doppietta ed è un fenomeno assoluto, giochiamo il mercoledì, il giocatore fa una prestazione un po opaca e diventa subito in discussione. La stessa cosa è successa a Bernardeschi. Ha giocato fino a Natale con grande continuità, ha dato una grandissima mano alla squadra, si è sacrificato moltissimo, è un giocatore di grandi doti fisiche e tecniche.Ripeto, spesso le opinioni cambiano nel giro di tre giorni. Come ho detto lunedì scorso, noi non ci facciamo confondere le idee da questo, siamo molto stabili e con i piedi ben piantati per terra. È un giocatore che ha una grande duttilità, questo fa piacere, alcune volte, ai club e agli allenatori"."Questo momento e questa sede penso non sia la più opportuna per dare delle risposte, perché abbiamo una partita molto importante, sulla quale siamo molto concentrati. Vedremo cosa succederà, questo è quello che posso dire. Poi, se sarà il caso, parleremo e spiegheremo tutto".