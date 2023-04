Gioca a destra, gioca a sinistra, ha esperienza internazionale e conosce il campionato italiano. Il profilo di Timothy Castagne sembra perfetto, anche o soprattutto per la Juve. Che ha avviato i contatti con il suo entourage per sondarne la disponibilità a sposare la causa bianconera, sempre che le richieste del Leicester (soprattutto in caso di retrocessione in Championship) possano coincidere con le disponibilità della Juve: sul piatto un prestito con opzione di riscatto, se ne parla. Il dopo-Cuadrado potrebbe davvero essere lui.