Un punto in due partite non si vedeva da tempo in casanelle prime due gara della stagione e, giustamente, non sono mancate le critiche per la nuova avventura disulla panchina bianconera anche e soprattutto in vista della prossima sfida al rientro dalla sosta in casa del. E se sulla carta, al di là della rivalità esplosa negli ultimi anni, quella contro gli azzurri di Luciano Spalletti non è di quelle da prendere sottogamba, la gara di sabato rischia di essere ancor più complicata daAlla Continassa, infatti,Sono De Sciglio, Pellegrini, Rugani e McKennie, escluso per motivi disciplinari dalla nazionale USA, a cui si aggiungono Perin e Pinsoglio.e vede ancora al laovor a parte sia Kaio Jorge che Arthur a cui si sono aggiunti gli infortuni di Ramsey e Bentancur.con i primi della lista che saranno Rabiot e De Ligt, impegnati oggi, mentre giovedì, a soli due giorni dalla gara, si aggiungeranno Morata, Kulusevski, Szczesny e i sei nazionali italianicon Dybala, Cuadardo, Danilo e Alex Sandro che rischiano di tornare in Italia senza avere la possibilità di svolgere neanche un allenamento prima della gara.