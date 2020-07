La Juventus si muove sul mercato per pianificare il futuro. Secondo L'Equipe i bianconeri hanno chiuso per l'arrivo di Felix Nzouango, difensore centrale classe 2003 delle giovanili dell'Amiens, che avrebbe già firmato il contratto con la Juve. Tre milioni di euro il prezzo del cartellino, per questo 17enne che ha giocato 10 presenze con la Francia Under 16 e 4 con l'Under 17.