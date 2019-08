Anche se il mercato in uscita non si sblocca, la Juventus ha battuto un colpo in entrata, portando a Torino un giovane di grande prospettiva che era già da diverso tempo nei radar bianconeri: Kwong-Song Han. L'acquisto dell'attaccante classe '98 è ovviamente pensato per il futuro, visti i grandi margini di miglioramento del nordcoreano.



I DETTAGLI - La Juventus ha trovato l'accordo con il Cagliari sulla base di un'offerta da circa 5 milioni di euro, che permetterà al giocatore di sbarcare a Torino a titolo definitivo. L'idea della società è quella di inserire Han in rosa per farlo crescere al fianco dei tanti campioni offensivi che indossano la maglia bianconera.