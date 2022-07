E' fatta per il trasferimento di Filippo Ranocchia dalla Juventus al Monza, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Accordo trovato questo mattina, dopo l'incontro di ieri con gli agenti della BestFoot. Il club brianzolo di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha voluto fortemente il giocatore, mentre la Juve, attraverso il ds Federico Cherubini, ha voluto inserire l'opzione del controriscatto perché crede nel giocatore per il futuro.



Ranocchia, centrocampista classe 2001, approda al Monza dopo i prestiti al Perugia e al Vicenza nell'ultima stagione. Per lui, l'occasione per mettersi in mostra in Serie A in un club ambizioso, per il Monza un altro rinforzo importante. Per la Juve l'occasione di far crescere un giovane, mantenendone potenzialmente il controllo.