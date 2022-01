Dopo aver preso Dusan Vlahovic,centrocampista classe 1996 in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach,. L'arrivo a Torino del nazionale svizzero era strettamente legato alla partenza di Rodrigo Bentancur , per il quale la Juve ha concluso la trattativa con il Tottenham. Definita la partenza dell'uruguaiano (anche qui è fatta e manca solo l'ufficialità), è arrivato il via libera per Zakaria.I termini dell'accordo sono già stati definiti, sia con il 'Gladbach che con il giocatore:. Alto 1,91, per un peso di 81 kg, Zakaria è il centrocampista che può aggiungere peso e geometrie al centrocampo della squadra di Max Allegri. Non potendo raggiungere il sogno Pogba, la Juve punta su un giocatore con caratteristiche simili, anche se di livello diverso.