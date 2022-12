La bacchetta magica non c'è. Se ci fosse, la Juve avrebbe pochi dubbi su quale esterno destro regalare a Max Allegri: Ivan Fresneda del Valladolid. Solo che il baby talento spagnolo ha un prezzo alto, molto alto. E i tempi sono quelli che sono. Resta in ogni caso nel mirino, soprattutto in ottica futura.