Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il rinnovo automatico di un altro anno del contratto di Alex Sandro con la Juventus è già scattato. Nell'accordo con il giocatore in scadenza a fine anno era presente una clausola di prolungamento automatico alle stesse condizioni economiche (6 milioni annui) al raggiungimento di determinate presenze. E quella cifra è stata già raggiunta dal calciatore brasiliano che rimarrà così in bianconero per un altro anno.