Compie oggi 46 anni Alessandro Birindelli, terzino bianconero dal 1997 al 2008. Dopo essere esploso nell'Empoli, una lunga militanza nella Juventus passata attraverso gioie e dolori, 4 diversi allenatori (Lippi, Ancelotti, Capello e Ranieri), tanti scudetti ma anche Calciopoli. E proprio nell'anno della Serie B ha segnato il suo ultimo gol juventino. A fine carriera è tornato nel Pisa, squadra della sua città natale, per la quale ha anche lavorato poi come allenatore nel settore giovanile. Proprio nel Pisa, in Serie B, gioca attualmente suo figlio Samuele.