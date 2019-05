Il vice-presidente della #Juventus Pavel #Nedved è appena arrivato in sede, dove Andrea #Agnelli si trova dal primissimo mattino. E' atteso per oggi l'incontro decisivo per il futuro di #Allegri pic.twitter.com/xZuwCWUM8X — calciomercato.com (@cmdotcom) 15 maggio 2019

. "Ora tocca a loro", ha dichiarato poche ore fa il vicepresidente bianconero Pavel Nedved. E dopo aver registrato le opinioni e i progetti del ceco e di Fabio Paratici, anche sulle potenziali alternative, ora è tempo del confronto diretto tra Agnelli e Allegri. Seguisu Calciomercato.com la giornata più lunga della stagione in casa Juve.- Giunte conferme sul lungo confronto serale tra Allegri e Agnelli, durato circa tre ore e concluso da pochi minuti. Attesi nuovi sviluppi nelle prossime ore.Dopo essersi soltanto sfiorati quest'oggi alla Continassa, il tecnico livornese potrebbe dunque incontrare il numero uno in queste ultimissime ore.​Anche Andrea Agnelli ha lasciato la Continassa poco fa.Allenamento finito per la Juve. Pavel Nedved ha lasciato la Continassa, mentre restano nella cittadella Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, oltre a Fabio Paratici.- Alle 17,30 termina l'allenamento odierno della: le 18 quindi potrebbero essere il primo momento buono per il tanto atteso incontro fra il presidente. Sul tavolo c'è la permanenza del tecnico in bianconero.In attesa di conoscere l'esito dell'incontro tra Agnelli e Allegri, in casa Juve è ovviamente partito il toto-successore., il ritorno di Conte viene sponsorizzato da Nedved e Paratici ma non convince il presidente. Attenzione allora al nome del ct della Francia(anche per lui sarebbe una seconda volta) e a quello di, che può lasciare la Lazio alla fine della stagione.Alle 12.40. Il tecnico livornese si appresta a dirigere la seduta di allenamento odierna e non sarebbe previsto un contatto con la dirigenza prima di scendere in campo con la squadra.Secondo le prime indiscrezioni apprese da calciomercato.com,, a cena, senza che vi partecipino altri rappresentanti della società come Nedved e Paratici. Non è da escludere che le discussioni possano poi proseguire nella giornata di domani con un ulteriore incontro.- Da qualche minuto, che insieme al responsabile dell'area tecnica Paratici si è speso a più riprese per un ritorno di Antonio Conte in panchina, nel caso in cui Allegri non trovasse l'accordo con Allegri per restare. Una pista che però, per volontà del numero uno del club, al momento rimane piuttosto fredda.- Il presidente bianconero. Nessuna traccia, per il momento, di Massimiliano Allegri, che dirigerà la seduta di allenamento programmata per il pomeriggio.seguono aggiornamenti...