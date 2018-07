L'avventura alla Juventus di Cristiano Ronaldo è pronta a prendere ufficialmente il via. Dopo l'arrivo a sorpresa a Torino due settimane fa per le visite mediche e la presentazione ufficiale, il fuoriclasse portoghese sbarcherà nuovamente nel capoluogo piemontese, questa volta per restarci. CR7 è atteso infatti nella giornata di oggi all'aeroporto di Caselle, dove arriverà con il suo aereo privato.



SI COMINCIA - Dopo il viaggio in Cina per scopi pubblicitari, Cristiano Ronaldo ha trascorso alcuni giorni in compagnia della 'sua' Georgina a Ibizia. Un po' di relax dopo l'ultima stagione, conclusasi con il Mondiale in Russia. Domani il portoghese sosterrà il primo allenamento nel Training Center della Continassa, in attesa del ritorno dei suoi nuovi compagni dagli Stati Uniti, dove la formazione di Allegri sta disputando l'International Champions Cup.